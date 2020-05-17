Лондон, , 23:35 — REGNUM Песня Waterloo в исполнении шведской группы ABBA была признана величайшей в истории конкурса «Евровидение». Победитель определился по итогам опроса, который организовал телеканал BBC News среди телезрителей.

Четвёрка исполнителей из Швеции победила с этой песней на конкурсе, который состоялся в Брайтоне в 1974 году. После победы на «Евровидении» песня возглавила чарты в ряде стран мира и открыла группе ABBA дорогу к всемирной славе.

В частности, в Великобритании сингл продержался на первой строчке хит-парадов две недели. Waterloo стала единственной песней-участницей «Евровидения», вошедшей в десятку лучших песен в 15 странах.

Звание «лучшей песни Евровидения» Waterloo уже была удостоена однажды, в 2005 году, в рамках церемонии празднования 50-летнего юбилея конкурса «Евровидение».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что музыкальный конкурс «Евровидение — 2021» пройдет в городе Роттердаме (Нидерланды)

Читайте ранее в этом сюжете: «Евровидение — 2021» пройдет в голландском городе Роттердаме