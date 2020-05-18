Москва, , 07:20 — REGNUM Более 200 новых выставок за последние полтора месяца представили музеи столицы на портале «Музейная Москва онлайн». Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, на портале собраны фотографии и цифровые копии предметов из коллекций уже 38 музеев и галерей, ознакомиться с которыми могут все желающие.

Для пользователей стали доступны экспозиции, посвященные Отечественной войне 1812 года, Великой Отечественной войне, онлайн-выставки музея-заповедника «Царицыно». Государственный Дарвиновский музей открыл доступ к 30 виртуальным коллекциям. Не выходя из дома можно увидеть гостиные и залы дворца в Кускове. Также новые виртуальные выставки представили Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского, музей-заповедник «Царицыно», Московский зоопарк, Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова и другие выставочные залы и музеи столицы.