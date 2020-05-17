Москва, , 20:58 — REGNUM 25-летний танцор ставшей в последнее время культовой группы Little Big Дмитрий Красилов вошел в рейтинг тридцати самых перспективных россиян до 30 лет в категории «Искусство» по версии всемирно известного журнала Forbes. Об этом сообщает само издание.

Славу «Пухляшу», под этим именем он известен как участник коллектива, принесли необычные и интересные хореографические движения в знаменитом клипе на песню «Uno». По разным данным его посмотрели от 72 до 95 миллионов пользователей.

Дмитрий Красилов закончил Алтайский институт культуры. В 2017 году он смело пробовался на шоу «Танцы» на ТНТ, но остановился на кастинге. Зато в кинематографе его карьера складывалась успешнее — он уже снялся в сериалах «Дылды», «Ивановы-Ивановы», «Толя робот» и других. Работал на фильме «Вторжение» с самим Федором Бондарчуком.

Теперь не остается сомнений в будущем артиста, раз престижный журнал выдает такие щедрые авансы.