Москва, , 16:57 — REGNUM В аккаунте Московского дома книги прошло представление книги Андрея Резниченко «Империя протестантов. Россия XVI — первой половины XIX вв».

Исследование руководителя научного блока ТАСС посвящено, как отмечается в сообщении агентства, вкладу протестантов в развитие различных сторон политической, экономической и общественной жизни Российской империи, в том числе армии, науки культуры.

Как подчеркнул автор, он больше рассказывает «о людях, чем об эпохах, ибо историю делают личности». В труде представлены портреты лютеранского пастора Иоганна Грегори, собравшего актерской труппу в 1672 году, знаменитого живописца Карла Брюллова, великого математика Леонарда Эйлера, героя Отечественной войны 1812 года Михаила Барклай де Толли, известного русиста Владимира Даля, основателяЕкатеринбурга Виллима Геннина, изобретателя первого электромагнитного телеграфа Павла Шиллинга и многих других.