Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM 17 мая Большой драматический театр им. Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге проводит в онлайн-формате благотворительный марафон в поддержку российских врачей, борющихся с пандемией коронавируса. Акция проходит на портале www.bdtdigital.ru.

Артисты прославленной труппы, среди которых такие звезды сцены как Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Нина Усатова и многие другие, читают тексты, которые написали медицинские работники, которые сейчас спасают жизни людей в различных клиниках страны. Цель акции сбор средств для помощи врачам и персоналу больниц. Девиз — «Мы помогаем НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. А вы?».

Вечером будет показан спектакль Андрея Могучего «Что делать». После просмотра состоится дискуссия «Новое время — Новый человек».

Но главное, что после этого мероприятия, артисты передадут эстафету другим театрам страны.