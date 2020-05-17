Калининград, , 15:18 — REGNUM Режим самоизоляции и слабые перспективы быстрого возвращения классических кинотеатров привели к созданию новых форм просмотра фильмов. Это, в первую очередь, появление автокинотеатров. Пионерами движения стали Калининград и Новосибирск. Об этом сообщает портал РБК.

Правда, такие попытки «просмотра на колесах» уже вводились время от времени в различных регионах — так средства массовой информации на местах сообщали об экспериментах то в Туле, то в Якутске. Но это и близко не носило тот массовый характер, который был достигнут в США в 1940—1950 годы ХХ века.

Как свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) застрельщиками в мае выступил калининградский автокинотеатр «Ночной дозор» и его новосибирский «партнер» Skyline Cinema. Вырученные средства нельзя назвать большими — 44 и 19 тысяч рублей соответственно. Но беда лиха начало…

Открытие кинотеатров входит в третий этап снятия ограничений. И еще неизвестно, какие требования к работе учреждений выдвинет Роспотребнадзор.