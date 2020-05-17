Барнаул, 17 мая 2020, 12:24 — REGNUM Эпатажный танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов вошёл в лонг-лист рейтинга Forbes 30 самых перспективных россиян до 30 лет в номинации «Искусство». В мае 2020 г. жюри из 100 номинантов выберут 30 победителей, пишет «Сибирь. МБХ медиа».

Танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов
Танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов
Цитата из видео

Дмитрий Красилов стал известен в 2017 году после шоу «Танцы» на ТНТ, а затем снялся в фильме Федора Бондарчука «Вторжение», а недавно — в клипе Little Big для «Евровидения».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Красилов родился в Заринске, почти 10 лет отдал местному эстрадному ансамблю «Улыбка».

»Когда мне было восемь лет, продался маме за мороженку. Был отбор в танцевальный коллектив. Мы пришли, а там народу было очень-очень много, я приуныл, сказал: «Я не могу». Но мама мне сказала: «Сейчас зайдешь туда, после чего пойдём домой, я куплю тебе мороженку». Всё! Мороженка, Дима готов! Собственно говоря, с тех времён и пошло-поехало», — отмечал ранее Дмитрий Красилов в интервью алтайскому телеканалу.

Читайте ранее в этом сюжете: «Продался маме за мороженку»: танцор в клипе Little Big для «Евровидения»