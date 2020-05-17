Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM «Дыша одним дыханьем с Ленинградом» — так называется поэтический онлайн-марафон, приуроченный к 110-летию со дня рождения выдающейся российской поэтессы Ольги Берггольц. Его организатором выступилМузей обороны и блокады Ленинграда.

Жизнь Ольга Берггольц была неразрывно связана с Ленинградом. Ему посвящено много замечательных стихотворений. Но особенно трагичны и мужественны ее строки о блокадном городе во время Великой Отечественной, о героизме его жителей.

Для участия в фестивале необходимо прислать устроителям ролик до трех минут с чтением стихотворения Ольги Берггольц. Они будут выложены в группе марафона «ВКонтакте», а также на страницах с хештегом #ПоэтическиймарафонБерггольц.

При этом регламент позволяет участвовать в поэтическом форуме не только частным лицам, но и государственным учреждениям культуры. Так к проекту присоединились библиотека имени Ольги Берггольц Невского района, Историко-краеведческий музей «Невская застава», Президентская библиотека имени Б. Ельцина.