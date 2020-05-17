Штат Калифорния, США, , 10:53 — REGNUM В США в возрасте 54 лет после непродолжительной болезни скончалась режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон. Об этом сообщается на сайте авторитетного издания в мире кино The Hollywood Reporter.

Всего на счету Линн Шелтон более 50 кинематографических работ. Она пробовала себя во всех ипостасях индустрии — как актриса, монтажер, сценарист. Но больше прославилась как режиссер и продюсер.

Более всего известны ее сериалы. Самым заметным критики называют «Утреннее шоу», бившая все рекорды популярности. Также выделяют работу над проектом «Новенькая». В 2020 году вышел последний сериал, где Линн Шелтон выступала как режиссер и продюсер — «И повсюду тлеют пожары», высоко оцененный киноведами.