17 мая 2020 | Время чтения 3 мин

Милая двухчасовая программа ни в коем образом не продемонстрировала тренды развития современной популярной музыки, что всегда и привлекало поклонников. Остается главный вопрос, а нельзя ли было организовать конкурс дистанционно? Сегодня примеров различных онлайн-фестивалей, совещаний и прочего более чем достаточно.

Александр Дашков, , 10:34 — REGNUM Вечером 16 мая Первый канал показал шоу «Европа зажигает свет» — это своеобразный концерт-приветствие, который организовал международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Как символ всеобщего объединения на фоне пандемии коронавируса все участники смотра спели хором знаменитую композицию Love Shine a Light. Собственно, отсюда и название всего представления — «Европа зажигает свет».

Евровидение

Сказать, что шоу смогло в какой-то мере смогло заменить полноценный конкурс, никак невозможно. Правда, поклонники европейского музыкального соревнования ожидали хотя бы полноценный концерт — все песни были известны заранее, более того, по большинству уже были сделаны вполне приличные ролики. Однако этого не произошло — устроители решили предоставить возможность увидеть звезд прошлых лет — и они смотрелись хорошо, дать очень короткие отрывки из песен, и главное, все участники смогли сказать слова поддержки всем заболевшим COVID-19, многим миллионам, находящимся на карантине, и выразить глубокое сожаление, что выступить в Роттердаме им не удалось. Не секрет, что многим из них, уже не поехать на следующий год в Нидерланды.

Милая двухчасовая программа ни в коем образом не продемонстрировала тренды развития современной популярной музыки, что всегда и привлекало поклонников. Остается главный вопрос, а нельзя ли было организовать конкурс дистанционно? Сегодня примеров различных онлайн-фестивалей, совещаний и прочего более чем достаточно.

Ведь как мы с вами участвовали в этом зрелище. Сидели дома, смотрели телевизор, искренне болели за своих, выбирали, кто понравился из других стран, и особо активные посылали СМС по указанному номеру (по нынешним технологическим временам вообще прошлый век). Напомню, конкурс официально носит название телевизионный. Да, были счастливчики, которые побывали на самих концертах, но совсем не они составляли аудиторию события. Вчера стало ясно, что ролики у всех участников мероприятия были. И оценить их при полноценном показе вполне могли не только члены авторитетного жюри, а и мы, простые граждане.

Евровидение 2020. Концерт Europe Shine a Light Скриншот видео канала YouTube @Eurovision Song Contest

Да, пандемия вынудила устроителей ли отменить мероприятия, ил проводить его с большими ограничениями. Но 16 мая возобновился чемпионат по футболу Германии: да обниматься после гола нельзя, на скамейках сидели порознь, но в остальном это было замечательное телевизионное зрелище. Более того, оно давало и надежду, и прямо-таки глоток невирусного воздуха. А там реальная контактная борьба, совместные действия и так далее.

Почему было не дать уставшим зрителям возможность почувствовать себя «как раньше»? Тем более, сама студия с ведущими и так была в этом концерте. Создается впечатление, что голландцы намеренно отказались от проведения в этом году, чтобы иметь возможность организовать масштабное шоу в 2021-ом.

А так все было, повторюсь, мило. Особенно победители прошлых лет. Популярный ирландский певец Джонни Логан спел What"s Another Year, чудно выглядевшая в 62 года Гали Атари на фоне древнего Иерусалима исполнила неувядающий свой хит Hallelujah, сербка Мария Шерифович спела Molitva, а швед Монс Сельмерлев акустическую версию Heroes.

Приятно было видеть и такую легенду как участника группы ABBA Бьорна Ульвеус.

Обложка сингла Little Big «UNO» (2020) Warner Music Russia

И последнее. Очень обидно, что «Евровидение», по сути, прокатило нашу замечательную группу Little Big. Они были однозначно самими реальными претендентами на триумф. Достаточно сказать, что клип на конкурсную песню Uno набрал 95 миллионов просмотров на Youtube. Да, Илья Прусикин и Софья Таюрская вроде подтвердили, что готовы и на следующий год отправиться в Роттердам. Но кто знает, удастся ли сочинить такую же удачную вещь, да и вообще, кто знает, что нас ждет. Впрочем, как всегда надеемся на лучшее…