Москва, , 15:05 — REGNUM Во время пандемии организация и проведение больших международных музейных проектов представляется крайне сложной. Такое заявление сделала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на онлайн-конференции фестиваля коммуникаций, медиа и дизайна Telling Stories.

Также известный искусствовед отметила, что в ближайшее время большинство галерей будут для выставок использовать собственные фонды.

Трегулова выразила сожаление, что сегодня трудно надеяться «фантастические выставки из собраний зарубежных музеев», которые гремели еще недавно. Вместе с тем, она подчеркнула, что снижать «градус» проектов в будущем ни в коем случае нельзя.