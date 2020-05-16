Москва, , 14:21 — REGNUM 21 мая аукционный дом «Литфонд», специализирующийся на торговли антикварными книгами, рукописями, открытками, старинными бумагами и документами, произведениями живописи, предметами декоративно-прикладного искусства, проведет онлайн-торги платформе Bidspirit. Об этом сообщается на сайте дома.

Всего для продажи будет выставлено 300 лотов редких книг, автографов, исторических бумаг на общую сумму около 20 миллионов рублей.

Среди самых востребованных лотов искусствоведы и литературоведы выделяют роман Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» на немецком языке, изданном в 1793 году (эстимейт 700−750 тысяч рублей), «Историю государства российского» Николая Карамзина из собрания свойственника Александра Пушкина — графа Григория Строганова, полный комплект номеров еженедельной литературной газеты «Фигаро».

Организаторы особо обращают внимание на малоизвестный роман Николая Лопатина «Чума» 1908 года издания. Актуальность этой книги, по мнению устроителей, в том, что речь в ней идет об эпидемии в Москве. Более того, ценность изданию придает и то, что в свое время на него после выхода из печати был наложен арест.