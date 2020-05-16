Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM 15 мая социальная сеть «ВКонтакте» открыла, ставший уже традиционным для Санкт-Петербурга, VK Fest. Правда, в 2020 году в виду сложной эпидемиологической ситуацией, народный форум проходит в сети.

В течении недели площадки фестиваля будут работать в виртуальном формате. Однако на участие звезд пандемия коронавируса никак не отразится. По данным организаторов, своим творчеством поклонников социальной сети порадут более семидесяти известных исполнителей и групп. Среди них Noize MC, «Дискотека Авария» и Steve Aoki, а также российские и зарубежные диджеи — DJ Smash, Feel, DJ Sidorkov, Filatov & Karas, Karina Istomina, Kto DJ?, Lady Waks и другие.

Также многочисленна и группа гостей — Михаил Галустян, Николай Басков, Тина Канделаки, Глюкоза, Елена Летучая, Валерий Меладзе, Александр Невзоров, Алексей Пивоваров, Александр Ревва, Михаил Пиотровский, Иван Ургант, Яна Чурикова, Андрей Кончаловский, Александр Гудков, Ольга Бузова и опять же многие другие.