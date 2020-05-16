Токио, , 13:35 — REGNUM Альбом южнокорейской группы Seventeen получили сертификацию в Японии, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, Ассоциация звукозаписывающих компаний Японии (RIAJ) объявила о сертификации за апрель, альбом Seventeen «Fallin' Flower», вышедший 1 апреля 2020 года, получил двойной платиновый статус.

Альбом становится «золотым» в Японии, когда продажи достигают 100 тыс. экземпляров, платиновым — 250 тыс. экземпляров, двойным платиновым — 500 тыс. экземпляров, тройным платиновым — 750 тыс. экземпляров, миллионным — миллион экземпляров.

Отметим, что первый японский альбом группы Happy Ending, выпущенный в мае 2019 года, получил платиновый статус.

Напомним, что ранее заглавный трек альбома возглавил несколько музыкальных чартов Японии, среди которых Oricon Daily Singles Chart, Oricon Weekly Singles Chart и чарты музыкальных магазинов HMW Online Shop и Tower Records Online Shop.