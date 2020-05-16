Москва, , 13:27 — REGNUM Знаменитый российский танцовщик, а ныне ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе подверг резкой критике руководство Большого театра. Об этом сообщает издание пишет StarHit.

«Люди, которые там сейчас руководят, ничего не понимают в искусстве», — так звучит заявление Цискаридзе. Более того, он назвал руководство прославленной труппы невеждами и призвал немедленно его распустить.

Напомним, что Николай Цискаридзе танцевал главные партии в театре без малого двадцать лет — с 1992-ого по 2013 год. После конфликта именно с руководством ему пришлось уволиться.

Интересно, что в своем интервью он отметил, что «сейчас это ничего общего с тем, что называется Большой театр, не имеет».