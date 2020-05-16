Москва, , 12:58 — REGNUM Популярная российская группа «Ночные снайперы» во главе с неизменным лидером Дианой Арбениной сообщила, что работа над новым альбомом «Ртуть» походит к завершению. Ожидается, что летом 2020 гада пластинка будет доступна для прослушивания в сети.

Как заверила Диана Арбенина, «это будет добротная, абсолютно полноценная история». Правда, здесь надо отметить, что записывают ее музыканты, находясь дома в режиме самоизоляции.

В новом диске будут представлены не только новые композиции, но те песни, премьера которых уже состоялась. Например, сингл «Секунду назад». Также в альбом войдут песни «Рим», «Эксперимент», «Самый красивый гопник», «Казино» и другие.