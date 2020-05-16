Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM 24 мая, в ознаменование 80-летия выдающегося поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского, состоится музыкальный онлайн-марафон «Не выходи из комнаты».Об этомсообщает агентство InterMedia со ссылкой на организаторов проекта — компанию NCA.

Известные российские исполнители и группы, среди которых такие звезды сцены как лидер группы «Сплин» Александр Васильев, солистка «Ночных Снайперов» Диана Арбенина, Баста, «25/17», Noize MC, Billy's Band и другие, исполнят композиции на стихи Иосифа Бродского.

Также в программе впервые будут показаны отрывки из документального фильма «Часть Речи. 2020»: любимые стихи Иосифа Бродского прочитают его близкие друзья и родственники — Мария Соццани, Анна Бродская, Михаил Барышников и другие.

Поклонники творчества поэта могут в течении вечера задавать вопросы участникам марафона.

Координироваться вещание будут из студии в музея-квартиры И.А. Бродского «Полторы комнаты» на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге.