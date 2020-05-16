Москва, , 11:50 — REGNUM 16 мая состоится долгожданный представительский концерт «Евровидения-2020» под названием «Европа зажигает свет». Транслировать шоу будет Первый канал.

В этот день должен был пройти финал, а после голосования авторитетного жюри и всех зрителей, объявлены лауреаты престижного музыкального конкурса. Однако в связи с критический эпидемиологической обстановкой в Старом Свете руководство Евровидения отказалось от проведения конкурса в Нидерландах.

Концерт хоть и обещает быть красочным и интересным, все же является утешительным призом и для участников, и для армии поклонников музыкантов.

В шоу наравне с другими сорока участниками выступит и лидер российской поп-сцены группа Little Big.

Все исполнители из своих студий и квартир споют старый хит британской группы Katrina and the Waves «Love Shine a Light».