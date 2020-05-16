Москва, , 10:46 — REGNUM Знаменитая Третьяковская галерея решила в «Ночь музеев» порадовать любителей отечественной живописи интеллектуальной онлайн-игрой «Кубок Третьяковки». Как объяснила в релизе на сайте музея генеральный директор музея Эльвира Трегулова, «За время самоизоляции мы выложили не один материал о нашей коллекции и ее исследованиях, да и серий «Истории одного шедевра» вышло уже очень много. Кажется, после этого можно сказать, что каждый из зрителей — знаток коллекции Третьяковской галереи! И есть только один способ узнать это наверняка — участвовать в квизе»

Старт конкурса запланирован на 19 часов 30 минут, а уже в половине десятого жюри назовет лауреатов. Надо отметить техническую оснащенность Третьяковской галереи — соединения с музеем можно установит по Zoom, Skype, Discord, Facetime, Hangouts, WhatsApp, Telegram.

После конкурса можно будет насладиться классической музыкой — галерея покажет запись концерта на фестивале Vivarte 2019 с участием скрипачей Чарли Сиема из Великобритания и Юлиана Рахлина из Австрии, канадского альта Сары Макелрави, виолончелиста Бориса Андрианова и израильского пианиста Итамара Голана. Прозвучат сочинения Эдварда Грига, Рейнгольда Глиэра и Дмитрия Шостаковича.