Москва, , 10:23 — REGNUM 16 мая несмотря на сложную эпидемиологическую ситуация состоится традиционная акция «Ночь музеев». Правда и-за пандемии все мероприятия пройдут в онлайн режиме. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.

Поклонники истории, краеведения и искусств смогут в этот день смогут посетить ни один музей, как было раньше, а сразу несколько. Всего на официальной сайтах учреждений культуры, на их страницах в социальных сетях, а также на портала «Культура.РФ», будут выложены более 300 онлайн-туров.

Среди участников Эрмитаж и Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкни, Музей русского импрессионизма и Музей космонавтики, Театральный музей им. А. А. Бахрушина и Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», а также десятки других музеев и галерей всей страны.

В программе трансляции из Исторического музея, Музея Востока, Русского Музея и других учреждений культуры.