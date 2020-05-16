Москва, , 09:52 — REGNUM Тридцать пятое, юбилейное празднование Дня славянской письменности и культуры, который будет отмечаться 24 мая, пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все традиционные массовые мероприятия отменяются. Все гуманитарные институты, общественные и православные организации перевели все проекты и программы в онлайн-формат.

Так Институт русского языка имени А.С. Пушкина уже объявил, что приуроченные к юбилею форумы, в том числе и такие масштабные, как Кирилло-Мефодиевский фестиваль славянских языков и культур и Международный пушкинский конкурс «Что в имени тебе моем…» также состоятся в сети.

На телеканале «Культура» с праздничным приветствием к зрителям обратится Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.