Тегеран, , 08:10 — REGNUM 14 мая министр образования Ирана Мохсен Хадж-Мирзаеи заявил, что Иран готов к обмену техническим опытом с мусульманскими государствами и предоставлению знаний в области дистанционного обучения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 мая.

Он сделал эти замечания в ходе видеоконференции с министрами образования государств-членов Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) по теме «Образовательные системы в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций (COVID-19)».

В ходе совещания с целью решения проблем, стоящих перед государствами-членами, и поиска базовых решений проблем образования, приняли участие министры из 50 стран, а также ряд международных организаций.

«ИСЕСКО как международное образовательное и культурное учреждение мусульманских стран должна занять позицию против жестоких санкций», — отметил Хадж-Мирзаеи, подчеркнув, что эта организация играет решающую роль в обмене опытом и осуществлении скоординированных международных мер по борьбе с коронавирусом.

«После распространения коронавируса Иран в попытке предотвратить прекращение обучения немедленно начал транслировать телевизионные образовательные программы в прямом эфире в качестве наиболее доступного средства массовой информации», —сообщил он.

Хадж-Мирзаеи также заявил: «Параллельно с этим шагом мы создали необходимую инфраструктуру для создания национальной образовательной платформы под названием Шад, которая является платформой взаимодействия и в настоящее время предоставляет услуги бесплатно, являясь крупнейшим образовательным приложением в нашей стране».