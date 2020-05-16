Шанхай, Китай, , 04:26 — REGNUM Знаменитый китайский писатель Е Юнле скончался в Шанхае в возрасте 80 лет, сообщили 15 мая в Шанхайской ассоциации писателей.

Е родился в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая в 1940 году. Он окончил химический факультет Пекинского университета в 1963 году и начал увлекаться научной фантастикой смолоду.

Его научно-фантастический роман «Путешествия Сяо Линтуна в будущее» был опубликован в 1978 году и стал очень известен в литературной сфере. Он также является одним из главных авторов популярной научной книги «Одна сотня тысяч «Почему». С 80-х годов прошлого века Е сменил свой фокус на документалистику и романы.