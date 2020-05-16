Нью-Йорк, США, , 02:48 — REGNUM Режиссёр Акива Голдсман сказал в интервью журналистам, что съёмки третьего сезона «Титанов» начнутся сразу же, как это станет возможным. Об этом 15 мая сообщил портал Collider.

Кинематографист добавил: он и продюсер Грег Уокер надеются возобновить производство сериала сразу же после того, как будет снят запрет, введённый в связи с эпидемией коронавируса. Голдсман сказал: его расстроило то, что проект был поставлен «на паузу», однако дал понять, что при этом сценаристы продолжили работу над третьим сезоном.

Сериал «Титаны» потоковый сервис DC Universe показывает с 12 октября 2018 года. В нём снимаются Тиган Грофт, Анна Диоп, Минка Келли, Алан Ритчсон, Эсай Моралес и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: На основе романов «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы» снимут сериал