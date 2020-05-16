Лос-Анджелес, США, , 02:36 — REGNUM Джоди Комер, знакомая поклонникам сериала «Убивая еву» по роли Оксаны Астанковой (Вилланель) может сняться в предстоящем приквеле фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера. Об этом 15 мая сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Согласно информации, предоставленной инсайдерами, актриса является одним из кандидатов на роль молодой Императрицы Фуриозы, которую в оригинальной картине сыграла Шарлиз Терон. Стоит отметить: не исключается возможность того, что Комерисполнит роль какого-то другого персонажа.

Ранее Джордж Миллер сообщил журналистам, что он уже работает над фильмом, который получит название «Безумный Макс: Фуриоза». Кинематографист дал понять, что он решил не «омолаживать» при помощи спецэффектов Шарлиз Терон, а взять на эту роль другую актрису.

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