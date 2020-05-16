Лос-Анджелес, США, , 02:03 — REGNUM Режиссёр Джеймс Мэнголд объяснил, почему сегодня в США зрители часто предпочитают смотреть фильмы дома пользуясь потоковыми сервисами, а не ходить в кинотеатры. Об этом 16 мая сообщил портал Comicbook.

По мнению кинематографиста, сегодня владельцы кинотеатров зачастую сами работают на то, чтобы люди отказывались их посещать. Он обратил внимание, что сегодня кинотеатры имеют такие проблемы, как неприятные запахи в кинозалах, громко жующих зрителей и неисправную аппаратуру.

Мэнголд сказал, что если сегодня кинотеатр не может выдать представление должного уровня, которое зрители не могут получить в домашних условиях, то он сам обрекает себя на смерть.

Режиссёр рассказал, что однажды в одном из кинотеатров Нью-Йорка он должен был общаться со зрителями после показа «Ford против Ferrari». В какой-то момент Мэнголд с ужасом понял, что во время показа его кратины сотрудники кинотеатра оставили на проекторе объектив для 3D-фильмов, в то время как его фильм не относится к этой категории.

Напомним, Джеймс Мэнголд снял такие фильмы, как «Логан», «Переступить черту», «Поезд на Юму», «Росомаха: Бессмертный», «Ford против Ferrari», «Зов предков» и другие. Он должен будет работать над созданием пятой части «Индианы Джонса», которая должна выйти на экраны в 2022 году.

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