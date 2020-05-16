Нью-Йорк, США, , 01:20 — REGNUM Телекомпания AMC Networks разрабатывает новый сериал на основе циклов писательницы Энн Райс «Вампирские хроники» и «Жизнь Мэйфейрских ведьм». Об этом 15 мая сообщил портал Game Rant.

Компания подтвердила информацию, что она приобрела права на все 18 книг Райс о вампирах и ведьмах. Отмечается, что писательница и её сын выступят в качестве продюсеров проекта. Должность шоураннера займёт Ролин Джонс, работавшая над сериалом «Огни ночной пятницы».

Напомним, наибольшую известность Энн Райс принес роман «Интервью с вампиров», на основе которой в 1994 году вышел одноимённый фильм с Кирстен Данст, Брэдом Питтом и Томом Крузом. Кроме того, по её книгам были сняты такие фильмы, как «Райское наслаждение», «Праздник всех святых», «Королева проклятых» и другие.

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