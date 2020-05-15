Нью-Йорк, США, , 23:28 — REGNUM Телеканал The CW сообщил, что новые сезоны популярных сериалов «Флэш», «Супергёрл» и «Ривердэйл» выйдут позже, чем было запланировано изначально. Об этом 14 мая сообщил портал Digital Spy.

Премьеры продолжений этих шоу должны были состояться осенью 2020 года, однако сейчас The CW объявил, что решил перенести релизы «Флэша» и «Ривердэйла» на январь 2021 года. Дата премьеры шестого сезона «Супергёрл» пока не называется.

При этом менеджер компании Марк Педовиц отметил: решение о новой дате релизов не является окончательным, поскольку пока неизвестно, когда канал сможет возобновить производство сериалов.

The CW показывает «Флэш» с 7 октября 2014 года, «Ривердэйл» — с 26 января 2017-го. Стоит отметить, что в марте 2020 года стало известно о беременности звезды «Супергёрл» Мелиссы Бенуа.

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