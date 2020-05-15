Лос-Анджелес, США, , 22:26 — REGNUM Кинокомпания Universal подтвердила информацию, что премьера пятого фильма франшизы «Судная ночь» перенесена на неопределённый срок. Об этом 15 мая сообщил портал Screen Rant.

Студия также сообщила: предстоящая картина получила название «Судная ночь навсегда» (The Forever Purge). В пресс-релизе Universal написала, что новая дата премьеры будет объявлена позже.

Фильм «Судная ночь. Начало», являющийся четвёртым в серии, вышел на большие экраны 4 июля 2018 года, снял его режиссёр Джерард МакМюррей. При бюджете $13 млн картина смогла собрать в США около $69 млн, а в мире более $137 млн.

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