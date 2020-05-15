Лос-Анджелес, США, , 20:17 — REGNUM Студия Marvel начнёт снимать вторую часть фильма «Чёрная пантера» в марте 2021 года в Австралии. Об этом 15 мая сообщил портал Screen Rant.

Издание обратило внимание, что кинокомпания решила начать снимать новый кинокомикс раньше, чем обычно, поскольку его премьера запланирована на май 2022 года. Пока нет информации о том, какие актёры вернутся в проект.

Напомним, главную роль в первой части «Чёрной Пантеры» исполнил актёр Чедвик Боузман. Фильм вышел на большие экраны в январе 2018 года.