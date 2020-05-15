Лос-Анджелес, США, , 19:49 — REGNUM Режиссёр Джеймс Кэмерон признался, что ему нравится первый фильм серии «Обитель зла» по известной франшизе видеоигр Resident Evil. Об этом 15 мая сообщил портал Screen Rant.

Кинематографист сообщил, что он пересмотрел эту картину, когда находился дома на карантине. Он сказал, что фильм сделан «очень красиво», добавив, что ему особенно нравится, как играет Мишель Родригес.

Напомним, фильм «Обитель зла» вышел на большие экраны в марте 2020 года. Мишель Родригес исполнила в нём роль члена отряда спецназа Рэйн Окампо, которая в конце картины, будучи зараженной вирусом, обратилась в зомби.

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