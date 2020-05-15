Нью-Йорк, США, , 19:36 — REGNUM Потоковый сервис CBS All Access дал «зелёный свет» производству сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» (Strange New Worlds). Об этом 15 мая сообщил портал Deadline.

По имеющейся информации, в центре повествования нового шоу будут находиться капитан Кристофер Пайк, Спок и Номер один. В кадре появятся актёры Итан Пек, Энсон Маунт и Ребекка Ромейн, которые ранее снялись во втором сезоне «Звёздный путь: Дискавери». Рекламный ролик проекта был опубликован 15 мая на YouTube-канале CBS All Access.

Напомним, последним проектом франшизы «Звёздный путь» стал сериал «Пикар». Первая серия этого шоу вышла на CBS All Access 23 января 2020 года.

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