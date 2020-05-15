Москва, , 16:47 — REGNUM 19 мая «ВГИК-Дебют» и Объединенная сеть кинотеатров начнут транслировать в сети короткометражные фильмы, созданные победителями и лауреатами Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Кадр фильма «Лучшее… от первого лица» Александра Цоя © Пресс-служба «ВГИК-Дебют»

Показы и обсуждения с участием авторов состоятся в соцсетях «ВКонтакте» и Инстаграм на страницах продюсерского центра «ВГИК-Дебют» и Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино»).

Как сообщает пресс-служба «ВГИК-Дебют», первая трансляция проекта, получившего название «КИНОклуб х ВГИК-Дебют», состоится 19 мая. Будут показаны «Рай» Бориса Акопова и «Лучшее… от первого лица» Александра Цоя. После показа зрители смогут задать свои вопросы режиссерам в формате онлайн-конференции. На 26 мая запланирован просмотр фильмов «Коляся» Рината Махмудова и «Девочка и дерево желаний» Александра Лупашко.