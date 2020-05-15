Казань, , 16:50 — REGNUM В Татарии необычный «мультконцерт» готовят театральные актеры ко Дню защиты детей, который состоится в онлайн-формате. В соцсетях в аккаунтах «Татаркино» 31 мая и 1 июня можно будет прослушать и посмотреть концерт с песнями из советских мультфильмов. В необычной акции примут участие актеры Тинчуринского, Камаловского театров, а также представители театра юного зрителя, сообщает пресс-служба «Татаркино».

Семьи с детьми тоже смогут принять участие в акции. Для этого необходимо исполнить песню из любого мультфильма и выложить запись на личной странице в Instagram с хештегом #Мультконцерт_Татаркино, при этом играть или петь на музыкальных инструментах должны родители и дети совместно. Среди участников организаторы выберут 10 лучших выступлений, наградят подарками победителей. Лучших участников пригласят для выступления на концерте 8 июля, который проведут в сквере Аксенова у кинотеатра «Мир» в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани с 8 по 17 июня пройдет в онлайн-режиме театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз».

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