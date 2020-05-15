Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM 19 мая руководство Александринского театр в Санкт-Петербурге проведет на виртуальной площадке ТАСС онлайн пресс-конференцию. Художественный руководитель театра, народный артист России Валерий Фокин расскажет о итогах сезона, а также представит интерактивный перфоманс «Драма на шоссэ».

В основе нового проекта детективный сюжет известного российского писателя Бориса Акунина. Он откроет онлайн-направление в работе коллектива — «Другая сцена».

Александринский театр 15 мая завершает масштабную программу трансляций лучших спектаклей. В пятницу будет показана постановка Андрея Могучего «Изотов» по пьесе Михаила Дурненкова «Заповедник».