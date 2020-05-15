Пекин, , 16:06 — REGNUM 20 мая азиатская компания Beijing Joy Culture Media Co., Ltd. запустит первый сезон мультсериала «Монсики» на китайском рынке — сообщает компания «Экспоконтент». Соответствующий контракт с китайской компанией заключили международное лицензионное агентство brand4rent вместе с киностудией «Союзмультфильм».

Кадр из мультфильма «Монсики» © Международное лицензионное агентство brand4rent

Анимационный сериал «Монсики» основан на уникальной методике развития эмоционального интеллекта для дошкольников. Это проект компании «Монсики», Группы Компаний «Рики» и киностудии «Союзмультфильм», производства студии анимации «Петербург».

Генеральный директор Beijing Joy Culture Media Ли Янь подчеркивает что в Китае многие родители интересуются развитием эмоционального интеллекта, и «Монсики» дадут возможность детям опробовать этот метод.

Кадр из мультфильма «Монсики» © Международное лицензионное агентство brand4rent

Как сообщил генеральный директор лицензионного агентства brand4rent Денис Кулаков, компания сейчас ведет переговоры о показе «Монсиков» в Европе.

Как отмечает руководитель управления коммерческой деятельности киностудии «Союзмультфильм» Владимир Чибисов, российские мультфильмы востребованы на азиатском рынке. Так, в 2019 году та же китайская компания Beijing Joy Culture Media приобрела права на прокат 83 авторских картин «Союзмультфильма».