Болонья, Италия, , 15:48 — REGNUM Итальянский композитор и исполнитель Эцио Боссо скончался 15 мая в Болонье (Италия) в возрасте 48 лет. Об этом написали журналисты газеты La Repubblica.

В сообщении журналистов причины смерти не сообщаются, но говорится, что музыкант умер после продолжительной болезни.

Карьера пианиста началась в 14 лет. Но первый альбом он выпустил лишь в 2015 году, назвав The 12th Room. Композиции Боссо использовались в саундтреках к фильмам «Я не боюсь» и «Невидимый мальчик».

С 2011 году у музыканта обнаружили редкое тяжелое дегенеративное заболевание центральной нервной системы — болезнь Шарко. Несмотря ни на что, Боссо продолжил сочинять музыкальные произведения и давать концерты.

В конце 2019 года он признался поклонникам, что не может больше играть на фортепиано из-за потери контроля над двумя пальцами руки в связи с болезнью.