Амстердам, , 15:20 — REGNUM Знаменитый амстердамский Рейксмузей выложил в интернете уникальную фотографию всемирно известной картины голландского живописца Рембрандта Харменса ван Рейна «Ночной дозор». Об этом сообщает английское издание The Guardian.

Масштабное фотополотно состоит из 528 отдельных снимков и имеет разрешение 44,8 гигапикселей. То есть, теперь не только искусствоведы, но поклонники творчества мастера могут рассмотреть каждый миллиметр картины, каждый мазок мастера.

Такая объемная фотография потребовалась для работы реставраторов. Она позволила увидеть даже малейшие признаки старения одного из самых известных произведений живописи.

Сегодня работы по восстановлению картины приостановлены в связи в пандемией коронавируса. Вернуться к работе реставраторы смогут лишь в начале 2021 года.