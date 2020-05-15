Монтрёй, Франция, , 14:05 — REGNUM Бесплатный доступ к интерактивным турам из игры Assassin's Creed «Древняя Греция» и «Древний Египет» предоставила геймерам компания Ubisoft. Туры доступны пользователям в онлайн-библиотеке компании.

Проекты представляют собой интерактивные экскурсии по открытым мирам Одиссея и Истоки из игры. В туре «Древний Египет» (Истоки) рассказывается о культуре и обычаях Египта эпохи Птолемеев. Экскурсия сопровождается увлекательными рассказами египтологов.

Участникам тура «Древняя Греция» (Одиссей) предоставлена возможность посетить 26 регионов древней Греции и узнать факты из истории развития древнегреческой философии. Доступ к интерактивным турам открыт до 21 мая.

По словам разработчиков, виртуальные туры созданы с целью просвещения геймеров, рассказы ведутся простым языком. Контент может быть полезен для увлекательного самостоятельного изучения истории или в качестве дополнительного материала в рамках освоения школьной программы.