Уфа, , 14:01 — REGNUM «Ночь музеев» в этом году в Башкирии пройдет в онлайн-формате. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, из-за риска распространения коронавируса все мероприятия в рамках этой акции будут проходить в дистанционном режиме. А тема «Ночи музеев» — «Символы». Сотрудники музеев расскажут посетителям о скрытых смыслах музейных экспонатов.

Отмечается, что программа акции будет размещена 16 мая на сайтах музеев Башкирии. Во время акции будут идти прямые трансляции экскурсий и других мероприятий. Сейчас предоставилась хорошая возможность не выходя из дома посетить более тысячи музеев республики.

Напомним, что в Башкирии акция «Ночь музеев» проходит с 2011 года. В прошлом году музеи региона в рамках этой акции посетили свыше 100 тысяч человек.

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