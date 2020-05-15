Москва, , 13:48 — REGNUM Поздравительную телеграмму в связи с юбилеем направил известной советской и российской актрисе Светлане Светличной президент России Владимир Путин. Поздравительный документ 15 мая обнародован на сайте Кремля.

«Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, самобытными, незабываемыми актерскими работами, снискали профессиональное признание и искренние симпатии зрителей», — говорится в опубликованном поздравлении.

Также в нем отмечается, что то, что актриса и сегодня радует своих зрителей новыми интересными ролями, а также участием в кинофестивалях и творческих встречах с телепередачами, является отрадным.

«Желаю Вам здоровья, благополучия и всего наилучшего», — заключил президент России.

Напомним, актриса Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года и закончила ВГИК, где мастером её курса стал известный советский режиссер и сценарист Михаил Ромм. Особенно известна стала после участия в комедийном фильме «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая.