Москва, , 13:41 — REGNUM В Москве к 150-летию Сергея Рахманинова, юбилей будет отмечаться в 2023 году, откроют музей великого русского композитора. Он расположится в доме № 5 на Страстном бульваре, где с 1905 по 1917 годы жил выдающийся пианист и дирижер. Об этом сообщил директор Музея-заповедника С.В. Рахманинова усадьба «Ивановка» в Тамбовской области Александр Ермаков.

Сегодня в доме № 5 находится Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, во главе которого стоит известный интеллектуал и библиофил Михаил Сеславинский. На фасаде дома установлена мемориальная доска. Рахманинов занимал в нем семикомнатную квартиру: она существует в здании и сегодня.

По мнению рахманиеведов, фонд новой мемориальной квартиры могут пополнить подлинные предметы, принадлежащие композитору, из собрания Российского м национального музея музыки. Также сохранился кабинетный рояль «Бехштейн», на котором играл Се6ргей Рахманинов.