Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Государственный Эрмитаж, который с началом пандемии временно приостановил приём посетителей, теперь ограничил вход в музей и для его сотрудников. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба музея.

Эрмитаж закрылся для сотрудников. Фото: пресс-служба Эрмитажа.

В культурном учреждении отметили, что все это время, с начала пандемии, старались не разлучать посетителей с коллекциями одного из величайших музеев мира и пока была возможность, активно готовили и показывали прямые эфиры.

«А теперь вход в музей ограничен и для его сотрудников, — говорится в сообщении. — Теперь, хоть и не в прямом эфире, но вы все же сможете продолжать виртуально посещать выставки, постоянные экспозиции, а также лаборатории и хранения».

Сюжеты музей будет публиковать в «режиме премьеры» каждый день. Кроме того, сотрудники Эрмитажа продолжат готовить подборки из архивных видео.

«Мы надеемся, что виртуальное погружение в жизнь нашего музея поможет вам интеллигентно проводить вынужденную изоляцию и скрасит это непростое время», — подытожили в учреждении.

Читайте также: Виртуальный Эрмитаж собрал втрое больше просмотров, чем посетителей за год

Читайте ранее в этом сюжете: Расходы Эрмитажа из-за эпидемии возросли, музей ищет деньги