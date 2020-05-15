Лос-Анджелес, США, , 13:05 — REGNUM Работу над мини-сериалом о Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США начали режиссер Джош Транк и актер Том Харди. Об этом сообщили журналисты издания Collider.

Как сообщил Транк журналистам, Харди не только исполнит одну из главных ролей, но и выступит продюсером картины. По словам режиссера, фильм будет рассказывать о событиях, происходящих на протяжении нескольких десятилетий после окончания Второй мировой войны.

Сюжет связан с созданием и развитием ЦРУ и описывает события, происходившие на Кубе, в которых участвовало разведывательное управления.

Полностью сюжет мини-сериала Транк не раскрыл, так как работа над проектом пока находится на ранней стадии.

Напомним, в начале мая состоялась премьера другого фильма Транка и Харди «Лицо со шрамом». Картина вызвала крайне негативные отзывы кинокритиков и не добилась популярности у телезрителей.