Нью-Йорк, США, , 12:36 — REGNUM Старт работам над экранизацией повести Стивена Кинга и его сына Джо Хилла «Полный газ» дал сервис потокового видео HBO Max. Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

По данным журналистов, на основе произведения Кинга с сыном будет выпущена полнометражная картина. Сценарий фильма напишет Ли Дэна Джексон, ранее создававший сценарии в основном к сериалам.

Продюсерами картины выступят Дэвид С. Гойер («Призрачный гонщик») и Кит Лавайн («Синяя бездна»). За производство экранизации будет отвечать компания Phantom Four.

В новелле «Полный газ» рассказывается о банде байкеров, замешанных в убийствах. Однако по заброшенной трассе в пустыне банду неожиданно начинает преследовать неизвестный грузовик.

В 2012 году по мотивам этой книги был опубликован комикс под издательством IDW Publishing.