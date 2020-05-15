Москва, , 12:21 — REGNUM 16 мая состоится финал «Живой классики» — ежегодного конкурса по чтению вслух прозы на русском языке, который проходит среди школьников во всех регионах Российской Федерации и за рубежом.

Эпидемия коронавируса не помешала проведению завершающего этапа всероссийского конкурсе — фонд «Живая классика» организует прямой эфир мероприятия на официальном сайте конкурса «Живая классика», а также на самых популярных и массовых интернет-площадках: в социальных сетях Facebook, «Одноклассники» и на YouTube.

Трансляция начнётся 16 мая в 12:00 по московскому времени.

Из 2,5 миллионов участников осталось всего 15 финалистов. Каждый из них уже прошёл по 5 отборочных туров и готов побороться за победу. Талант и артистизм чтецов будет оценивать звёздное жюри, которое в 2020 году возглавляет народный артист России, ректор театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев.

Также в составе жюри представлены телеведущая Арина Шарапова, актёр театра и кино Анатолий Белый и представители генеральных партнеров конкурса — вице-президент онлайн-кинотеатра tvzavr Олеся Теплова, руководитель направления креативных проектов крупнейшей развлекательной социальной сети ОК Антон Данилов.

Зрители конкурса смогут написать слова поддержки, отдать свой голос за одного из конкурсантов и выиграть один из многочисленных призов от главного информационного партнёра конкурса «Одноклассники».