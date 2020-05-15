Кисловодск, Ставропольский край, , 12:16 — REGNUM Несколько сооружений, в том числе четыре дачи, в городе Кисловодске в Ставропольском крае включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 мая в пресс-службе администрации города-курорта.

В январе 2020 года на территории Кисловодска были проведены работы в рамках госэкспертизы исторических объектов. Специалистами были изучены документы, свидетельствующие об историко-культурной значимости объектов, проведено визуальное обследование, применены методы натурного, архивного и историко-архитектурного анализа.

На основе полученных данных краевое управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия приняло решение о включении ряда сооружений в данный перечень. Статус объектов культурного наследия получили дачи «Витуся» и «Версаль», дача «Игрушечка» Д. А. Черчикова и дача П. С. Георгиевского, а также жилой дом № 9 по улице Яновского, памятник Героям-медикам на Курортном бульваре, каменный виадук через улицу Кирова.

По словам мэра Кисловодска Александра Курбатова, улицы города «дышат историей». Градоначальник заверил, что работа по выявлению объектов культуры на территории муниципалитета продолжится и будет организован контроль за их сохранностью.