Архангельск, , 12:10 — REGNUM На месте строительства жилого комплекса в Архангельске археологи обнаружили остатки двух строений, строительство здания в этом месте приостановлено.

Как сообщили ИА REGNUM в Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области, объекты обнаружили археологи Института археологии Российской академии наук при наблюдении за ходом работ. Выявленные объекты интерпретированы археологами как хорошо сохранившиеся остатки одной из башен кирпичной ограды Михаило-Архангельского монастыря и деревянного монастырского сооружения. Строительные работы на участке выявления археологических объектов приостановлены.

«Не приостановлена работа археологов, — прокомментировала событие руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Анна Ивченко. — Они проводят работу по расчистке и исследованию выявленных сооружений, сбору археологических предметов, которые позволят датировать объект».

Случай, по словам Анны Ивченко, для нашей области уникальный. Тема археологического сопровождения земляных работ для Архангельска «молодая», диалог в правовом поле заинтересованных сторон — органа охраны объектов культурного наследия, археологов и застройщиков — только начинает складываться, хотя законодательство даёт все необходимые ответы на действия, связанные с выявлением и защитой объектов археологического наследия.

В ближайшее время предстоит досконально изучить выявленные объекты археологического наследия и рассмотреть технологии консервации сооружений, которые находятся в земле, в целях предотвращения ухудшения их состояния, оценить возможность их музеефикации и экспонирования в урбанизированной среде и в условиях проводимых строительных работ.

В инспекции отмечают, что объект, возможно, будет музеефицирован и вписан в концепцию жилой застройки части города, тем самым повысив историческую ценность квартала. Однако мнение руководства компании-застройщика «Аквилон-Инвест» на этот счет пока неизвестно.

«Как бы то ни было, во взаимодействии «орган охраны — археологическое сообщество — застройщик» важны системно налаженная работа и постоянный диалог, конечная цель которого — сохранение и приумножение источника знаний о прошлом региона, — заключила Анна Ивченко. — Это должен быть полезный опыт, в первую очередь с точки зрения привлечения внимания к археологическому наследию».

Отметим, что на месте найденных объектов идет строительство многоэтажного жилого комплекса. Дом планируют сдать к концу 2022 года.