Москва, , 12:02 — REGNUM Поздравительную телеграмму в связи со 100-летним юбилеем направил коллективу Серовского исторического музея президент России Владимир Путин. Текст телеграммы 15 мая обнародован на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Рад поздравить вас со знаменательным, 100-летним юбилеем Серовского исторического музея», — говорится в телеграмме.

Также ней указывается, что благодаря кропотливой и подвижнической работе предшествующих новому коллективу музея поколений, Серовский исторический музей «по праву славится богатыми геологическими, палеонтологическими, художественными коллекциями, уникальными собраниями книг и фотодокументов, повествующими о ярких, интересных страницах истории Северного Урала, самобытных обычаях и традициях его жителей».

Кроме этого, Путин подчеркнул, что в настоящее время в музее также работают искренне и беззаветно преданные своему делу «специалисты высочайшей квалификации».

«Ваша просветительская деятельность, содержательные выставки, экскурсии, мастер-классы — большой, важный вклад в развитие культурной, общественной жизни нашей страны», — отметил в своем поздравлении президент России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина подготовила 3D-экскурсию по историческому зданию Синода в Санкт-Петербурге.