Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Сроки возобновления показа заключительных серий телепроекта «Сверхъестественное», съемки которого приостановили в связи с пандемией коронавируса, объявили на телеканале CW. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Создатели телесериала сообщили, что съемки возобновятся в конце лета, а первые серии начнут показывать осенью. Именно такие планы включены в график съемок до конца года.

Глава CW Марк Педовиц, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы, уточнил, что будут предприняты все меры, чтобы закончить съемку, так как осталось отснять всего две серии.

В пресс-службе телеканала сообщили, что большинство других проектов CW вернутся на экраны не раньше января 2021 года, что сместит привычный график показов. К привычному расписанию показов на телеканале планируют вернуться с октября 2021 года.

Напомним, телесериал «Сверхъестественное» рассказывает о братьях-медиумах Сэме и Дине Винчестерах. Они путешествуют на автомобиле по США и расследуют паранормальные явления, сражаясь с демонами, призраками и другими порождениями зла.